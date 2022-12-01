– Я вижу Денисова каждый день. В этом году он сделал очень большой прорыв в своей игре и команде сильно помог. Почему поставил Пиняева третьим? Я понимаю, что парень перспективный, у него хорошее будущее, но он не провел полноценный сезон. Даниил больше играл, – приводит слова Реброва "РБ Спорт".
Напомним, что итоговым победителем премии "Первая пятерка" стал фланговый полузащитник самарского клуба "Крылья Советов" Сергей Пиняев. О признании Сергея лучшим молодым игроком 2022 года было объявлено сегодня. Пиняев в текущем сезоне провел 15 матчей за "Крылья Советов" в Российской премьер-лиге и Кубке России, забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи. Немалый отрезок на старте сезона Сергей пропустил по состоянию здоровья. Даниил Денисов в московском "Спартаке" принял участие в 24-х матчах, забил забил один мяч, отдал четыре результативных передачи.
Ребров – о преимуществе Денисова над Пиняевым: Сергей перспективен, но не провел полноценный сезон. Даниил играл больше
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров прокомментировал свой выбор в голосовании премии "Первая пятерка", где он поставил на первое место Даниила Денисова.
Фото: Global Look Press