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Осинькин: игра Пиняева становится всё лучше и лучше – интерес к игрокам меня всегда пугает

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о вероятности ухода полузащитника самарцев Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"В первую очередь профессионалы будут обращать внимание на качество его игры, которое становится всё лучше и лучше. Это меня всегда, конечно, пугает, но мы по-другому не можем. Основная наша задача – чтобы любой футболист, а не только молодой, становился у нас сильнее", - цитирует тренера Metaratings.

18-летний Пиняев забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу, сыграв за "Крылья" в 11-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 3,5 млн евро.

"Крылья Советов" по итогам 17-ти туров национального чемпионата идут на 11-м месте в турнирной таблице. Подопечные Игоря Осинькина записали на свой счет 20 очков.


Крылья Советов Пиняев Осинькин
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