– В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне "Спартака". Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России. А почему организаторы не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен? Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем участие Малкома или Клаудиньо. Считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует "Спартак", – цитирует Салихову "СЭ".
Матч звезд Кубка России пройдет уже завтра, 3 декабря, в субботу. В нем примут участие две команды, представляющие Путь РПЛ и Путь регионов. Играть будут в формате пять на пять, с двумя таймами по пятнадцать минут. "Заварушка", о которой говорит Зарема Салихова, произошла в финальном туре группового этапа Кубка России, во время матча "Зенит" – "Спартак". Между основным временем, закончившимся со счетом 0:0, и серией послематчевых пенальти, случилась массовая друга между представителями обоих клубов. В ее результате красные карточки были показаны шести футболистам – трем из состава "Зенита" и трем из состава "Спартака". Вчера эти решения были подтверждены, а удаленные теперь дисквалифицированы на шесть следующих матчей Кубка России. Решение не удалять Квинси Промеса было признано неверным.
Салихова: считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует "Спартак"
Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала выбор футболистов, участвующих в Матче звезд Кубка России.
Фото: "СЭ"