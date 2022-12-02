По данным источника, вместо "Зенита" на турнире может выступить "Сочи". Сейчас организаторы Кубка ждут финальное подтверждение от руководства сочинцев.
Напомним, ранее стало известно, что в феврале состоится предсезонный турнир с участием российских команд. Предварительное согласие дали "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Ростов". Однако в конце ноября "Зенит" объявил, что отказался от участия в турнире. Причина этого решения, по словам гендиректора клуба Александра Медведева, проведение Кубка не в Дубае, где будет проходить сбор петербуржцев, а в Абу-Даби.
Кроме того, по данным РИА Новости, отказ "Зенита" от турнира мог быть связан с дракой на матче со "Спартаком".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Сочи" может заменить "Зенит" на февральском турнире в Абу-Даби
Стало известно, кто может сыграть вместо "Зенита" на предсезонном турнире в ОАЭ.
Фото: ФК "Сочи"