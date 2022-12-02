До этого Милошевич выступал за "Рубин". Клуб РПЛ стал последним в карьере сербского форварда.
"Когда я был тренером "Партизана", мы играли в "Кубке Матч Премьер" в ОАЭ. Надеюсь, в дальнейшем ФСС и РФС, а также клубы договорятся о проведении похожего кубка. Может, этот турнир станет заменой еврокубков для клубов РПЛ", - цитирует Милошевича Sport24.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022 и пропустит Евро-2024, а российские клубы не участвуют в текущем розыгрыше еврокубков.
Милошевич: надеюсь, что Россия и Сербия проведут совместный Кубок. Может, этот турнир заменит еврокубки для РПЛ
Экс-форвард "Рубина" Саво Милошевич предложил организовать футбольный турнир между российскими и сербскими клубами.
Фото: "Матч ТВ"