Как сообщает источник, в летнее трансферное окно "Фиорентина" обратилась к представителям Сперцяна, чтобы обсудить возможный трансфер, но сразу получила отказ.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч за клуб во всех турнирах, отметившись десятью голами и шестью результативными передачами. Контракт Сперцяна с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Армении в 9 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Сперцян летом отказался от перехода в "Фиорентину"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян летом мог перебраться в клуб Серии А.
Фото: ФК "Краснодар"