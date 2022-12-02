"Вернется ли Макс в "Спартак"? Не имею ни малейшего понятия. Он в аренде до конца июня, а там посмотрим. У него еще три года контракта со "Спартаком", так что время покажет. Могу сказать, что во Франции у него все отлично", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, Максимилиано Кофрие в августе этого года перебрался на правах аренды в "Клермон". С тех пор бельгиец провел девять матчей в чемпионате Франции, в которых не отмечался результативными действиями. Срок его арендного соглашения истекает в конце текущего сезона.
Максимилиано Кофрие стал игроком "Спартака" летом прошлого года. На его счету одна результативная передача за 26 матчей в составе красно-белых. Контракт Кофрие со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
Агент Кофрие: у Макса все отлично во Франции. Не имею ни малейшего понятия, вернется ли он в "Спартак"
Агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие, выступающего на правах аренды за "Клермон", рассказал о будущем клиента.
Фото: ФК "Клермон"