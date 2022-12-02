- Сейчас отпуск, он отдыхает, тренируется и готовится к сезону. Любой профессиональный спортсмен и футболист должен себя ощущать нормально в рабочем режиме. Это его команда. У него действующий контракт, и говорить о каких-то других мыслях — это неправильно. Гамид — футболист "Ахмата", и других мыслей пока нет, - приводит комментарий Руслана Агаларова Legalbet.
В предыдущем розыгрыше РПЛ Гамид Агаларов выступал за "Уфу" и смог стать лучшим голеадором чемпионата, забив 19 мячей. Уфимская команды не смогла сохранить прописку в РПЛ и летом этого года футболист перешел в "Ахмат". Но игрок не имеет постоянного места в стартовом составе и провел всего 15 матчей во всех турнирах. На счету Гамида 2 забитых мяча и 1 ассист. Ранее отец Агаларова высказывал недовольство тем фактом, что его сын не выходит в с первых минут и находится в резерве.
Отец Агаларова: Гамид — футболист "Ахмата", и других мыслей пока нет
Отец форварда "Ахмата" Гамида Агаларова Руслан высказался по поводу будущего его сына в грозненской команде.
Фото: ФК "Ахмат"