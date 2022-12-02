- Давайте прямо посчитаем. Примерно 1,3 миллиона был трансфер Виллиана Роши, Милан Гайич — свободный агент, свободный агент Роберто Мойзес, трансферы Виктора Мендеса и Саши Зделара. В общем, миллионов пять, не больше. Пять футболистов на пять миллионов, - приводит слова Мовсесьяна пресс-служба ЦСКА.
Летом у ЦСКА сменился главный тренер. Новым наставником "армейцев" стал Владимир Федотов. В команду пришли бразильские защитники Виллиан Роша и Роберто Мойзес, два серба - Милан Гайич и Саша Зделар. А также команду пополнил чилийский полузащитник Виктор Мендес. По информации СМИ, последний не был согласован с Федотовым.
ЦСКА после 17 сыгранных туров РПЛ занимает 5 строчку, набрав 29 очков. В Кубке России подопечные Федотова заняли второе место в своем квартете и вышли в плей-офф турнира.
Глава селекции ЦСКА: летом мы потратили на новичков не больше 5 миллионов евро
Глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян подсчитал траты клуба на летние приобретения.
Фото: ПФК ЦСКА