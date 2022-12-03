"Если хотите подраться — вызовите кого-то на бой и сделайте из этого шоу. Сейчас так модно. Но тут все-таки футбол. Если раньше подобные провокации проходили, то сейчас они не пройдут — могут посмотреть, вернуть эпизод и удалить", - цитирует Быстрова Sport24.
Инцидент произошел после финального свистка в матче, который проходил в Санкт-Петербурге 27 ноября. По итогам рассмотрения эпизода Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать шестерых участников потасовки: Малкома, Барриоса, Родригао, Соболева, Николсона и Селихова.
Матч Кубка России перешел в серию пенальти, в которой победу добыл "Зенит" (0:0, 4-2).
Быстров – о потасовке в матче "Зенита" и "Спартака": хотите подраться — сделайте из этого шоу
Бывший футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказался о массовой драке в матче между командами в рамках 6-го тура групповой стадии Кубка России.
Фото: Матч ТВ