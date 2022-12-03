"Честно, тянуть кого-то за уши — это неправильно. Женщины должны судить женский ЧМ. Одна резервная выпускает 12 футболистов, другая не добегает с флажком раз пять-шесть. Тут как гориллы носятся большие мужики, а рядом хрупкая женщина со свистком бегает. Слава богу, их не было на матче кубка "Спартак" — "Зенит", — цитирует Быстрова Sport24.
Напомним, 20 ноября в Катаре начался розыгрыш чемпионата мира. Вчера было сыграно два матча стадии 1/8 финала турнира – Нидерланды одержали победу над командой США со счетом 3:1, а сборная Аргентины оказалась сильнее Австралии (2:1).
Сегодня французы сойдутся с Польшей, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Позднее за выход в четвертьфинал поборются Англия и Сенегал – матч начнется в 22:00.
Быстров: слава богу женщин-судей не было на матче "Спартак" — "Зенит". Тянуть кого-то за уши неправильно
Экс-футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о работе женщин-судей на матчах ЧМ-2022.
Фото: ФК "Зенит"