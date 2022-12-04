"Мое личное мнение — судья не шоумен. А получать сухие комментарии в духе: "Матч был сложный, я старался. Надо посмотреть, что скажет ЭСК, посмотреть повторы"… РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт, а для экспериментов есть большое количество турниров в межсезонье", - цитирует функционера Sport24.
Ранее президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев выступил с предложением, чтобы арбитры давали комментарии по своим решениям во время матчей чемпионата.
Первая часть сезона национального первенства подошла к концу – по итогам 17-ти туров в турнирной таблице лидирует "Зенит" с 42-мя очками в активе, "Спартак" набрали 36 баллов и располагается на второй строчке. "Ростов" идет на третьем месте, набрав 35 очков.
Генсекретарь РФС – о комментариях арбитров по своим решениям: РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением об идее с комментированием судьями своих решений по итогам матчей.
Фото: ФК "Нефтехимик"