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Генсекретарь РФС – о комментариях арбитров по своим решениям: РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением об идее с комментированием судьями своих решений по итогам матчей.
Фото: ФК "Нефтехимик"
"Мое личное мнение — судья не шоумен. А получать сухие комментарии в духе: "Матч был сложный, я старался. Надо посмотреть, что скажет ЭСК, посмотреть повторы"… РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт, а для экспериментов есть большое количество турниров в межсезонье", - цитирует функционера Sport24.

Ранее президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев выступил с предложением, чтобы арбитры давали комментарии по своим решениям во время матчей чемпионата.

Первая часть сезона национального первенства подошла к концу – по итогам 17-ти туров в турнирной таблице лидирует "Зенит" с 42-мя очками в активе, "Спартак" набрали 36 баллов и располагается на второй строчке. "Ростов" идет на третьем месте, набрав 35 очков.


РФС Митрофанов РПЛ
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