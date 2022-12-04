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Сутормин: переход России в АФК неизбежен, если долго не будет еврокубков. Там много хороших сборных

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Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился мнением об идее перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: Global Look Press
"Переход России в АФК? Если не будет долгое время еврокубков, то, конечно, неизбежно. Мы все хотим участвовать в международных матчах. Если это будет в Азии, значит, будет в Азии. Тот же чемпионат мира показывает, что там есть много сборных, которые играют хорошо", - цитирует игрока "СЭ".

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что вопрос перехода в АФК обсудят на ближайшем заседании исполкома. Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что рассмотрение такого варианта неизбежно.

Национальные и клубные команды России временно отстранены от международных турниров, которые проводят ФИФА и УЕФА. Сборная лишилась права выступить на ЧМ-2022 и сыграть в отборочном турнире Евро-2024, клубы РПЛ пропускают текущий розыгрыш еврокубков.


Сутормин Зенит АФК РФС
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