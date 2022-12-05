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Камоцци – о словах Заремы: Пиняев должен был оказаться в "Спартаке" вместе с Зиньковским и Пруцевым

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Экс-советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци высказался о заявлении Заремы Салиховой про несостоявшийся трансфер полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Пиняев — это ценный актив, который должен был оказаться в "Спартаке" вместе с Зиньковским и Пруцевым. Я говорил об этих игроках господину Федуну еще два года назад. Точно не знаю, почему Пиняев в итоге не оказался в команде", — цитирует Камоцци "СЭ".

18-летний хавбек проводит свой второй сезон в составе "Крыльев Советов". В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги он успел забить 3 мяча и отдать голевую передачу в 11-ти матчах.

Самарский клуб идет на 11-м месте в таблице национального первенства по итогам первой части сезона. Подопечные Игоря Осинькина набрали 20 очков в 17-ти турах.


Камоцци Спартак Пиняев Крылья Советов
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