"Да, летом были варианты за границей. Команду не буду называть, но я был уже на низком старте. Я и не скрывал, что хотел бы поехать играть в Турцию. Так и остается", - приводит слова Дзагоева "СЭ".
Напомним, летом этого года Алан Дзагоев покинул ЦСКА после окончания контракта с клубом. Спустя несколько месяцев полузащитник перебрался в "Рубин". В нынешнем сезоне он провел за казанцев 14 матчей в Первой лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его соглашение с "Рубином" рассчитано до конца текущего сезона. В июне Дзагоеву исполнилось 32 года.
Дзагоев: я не скрывал, что хотел бы поехать играть в Турцию. Так и остается
Полузащитник "Рубина" Алан Дзагоев рассказал, что хотел бы перебраться в чемпионат Турции.
Фото: ФК "Рубин"