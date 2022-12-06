- Я тоже был очень сильно удивлен, что все переговоры записывались. Нас никто не предупреждал об этом. Мне звонили мои знакомые и писали, говорили, что круто, здорово, прочувствовали это, что так интересно. Спрашивали, когда еще будет. До игры камеры, конечно, видели, обсуждали, проговаривали, что просто будет съемка. Но не говорили о том, что мы как?то по?особенному должны себя вести, – приводит комментарий Москалева "Матч ТВ".
В июле 2022 года "Зенит" и "Спартак" встречались в рамках суперкубка России на "Газпром Арене". Матч закончился разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 4:0. Отличились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра. Встречу обслуживал Владимир Москалев. На VAR ему помогал Сергей Карасев. После матча в социальных сетях РФС вышло видео с переговорами судей во время матча, в частности по поводу спорного эпизода между вингером "Спартака" Антоном Зиньковским и вратарем "Зенита" Даниилом Одоевским.
Напомним, что Москалев также работал на матче Кубка России между сине-бело-голубыми и красно-белыми. Основное время встречи закончилось массовой дракой. Владимир показал 6 красных карточек.
Москалев - о судействе матча за Суперкубок "Зенита" - "Спартак": был удивлен, что наши переговоры записываются
Арбитр Владимир Москалев рассказал, как отнесся к тому, что РФС выложил видео переговоров судей.
Фото: "Матч ТВ"