- Да, это было мое решение. Возможно, ошибочное, но оно уже сделано, назад не вернешь. Борис Романович предложил остаться в системе клуба, но хотелось находиться внутри процесса, а не рядом, поэтому с благодарностью отказался, - приводит комментарий Гаранина "Матч ТВ".
СМИ сообщали, что "Сочи" отправит в отставку Вадима Гаранина после поражения от "Зенита" (0:7). При этом клуб не подтверждал данную информацию. Специалист не появлялся на тренерской скамейке в оставшихся матчах. Вместо него командой руководил Александр Точилин. Недавно владелец "барсов" Борис Ротенберг объявил, что клуб возглавит Курбан Бердыев.
"Сочи" после 17 сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 9 место. В активе команды 25 очков.
Гаранин – об уходе из "Сочи": это мое решение, возможно, ошибочное, но оно уже сделано
Экс-наставник "Сочи" Вадим Гаранин прокомментировал свой уход из клуба.
Фото: "Матч ТВ"