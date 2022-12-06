"Согласился бы Ливайя перейти в клуб РПЛ? Марко — лучший игрок чемпионата Хорватии, у него отличный контракт, он получает приличные деньги. В Сплите он просто бог. Если "Зенит" утроит его зарплату? Думаю, Ливайя получает предложения каждый день", - цитирует тренера "РБ Спорт".
Ливайя отметился одним голом в четырех матчах за национальную команду в рамках чемпионата мира 2022. На клубном уровне 29-летний нападающий выступает за «Хайдук Сплит». Футболист вышел на поле в 16-ти играх чемпионата Хорватии, в которых забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.
Хорватский тренер: Ливайя не пошел бы в "Зенит". В "Хайдук Сплит" он просто бог
Главный тренер хорватского "Славена Белупо" Зоран Зекич оценил возможность перехода форварда сборной Хорватии Марко Ливайи в клуб РПЛ.
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