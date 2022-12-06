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Медведев: лидерство "Зенита" по посещаемости? За нас болеют миллионы людей в России и за рубежом

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о лидерстве сине-бело-голубых по посещаемости в первой части нынешнего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Это лидерство — не случайность, а отражение спортивных успехов "Зенита". За "Зенит" болеют не только в Санкт-Петербурге и области, но и миллионы людей в России и за рубежом", - цитирует функционера "СЭ".

"Зенит" по итогам первой части нынешнего розыгрыша Премьер-лиги лидирует в турнирной таблице с 42 очками в активе. Отрыв от ближайшего преследователя – "Спартака", занимающего второе место, - составляет 6 баллов.

В 18-м туре подопечные Сергея Семака встретятся с "Пари Нижним Новгородом", матч запланирован на 4 марта.


Медведев Зенит
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