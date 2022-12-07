"Рубин" – о возможном уходе Сайманова: если будут новости, то о них можно будет узнать на официальном сайте клуба

В "Рубине" отреагировали на появившуюся информацию о том, что гендиректор Рустам Сайманов покинет свой пост.

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Сегодня СМИ сообщили, что генеральный директор "Рубина" покинет свой пост. Это связано с недовольством "людей наверху".



" - На данный момент у нас нет такой информации. Если будут новости, то о них можно будет узнать на официальном сайте клуба, -цитирует пресс-службу "Рубина" "Чемпионат" Сегодня СМИ сообщили, что генеральный директор "Рубина" покинет свой пост. Это связано с недовольством "людей наверху". Рубин " в нынешнем розыгрыше Первой лиги после 20 сыгранных туров занимает третью строчку в таблице. В активе казанской команды 37 баллов. Ранее "Рубин" покинул наставник Леонид Слуцкий.