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Английский журналист: уровень основы "Челси" Захарян пока не тянет

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Журналист StandartSport Низар Кинселла поделился мнением, соответствует ли полузащитник "Динамо" Арсен Захарян уровню основного состава "Челси".
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, если Арсен перейдёт в "Челси", он сначала отправится в аренду. Уровень основы Захарян пока не тянет. Уровень АПЛ гораздо выше уровня РПЛ, я бы даже сказал, что он выше уровня чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов", - цитирует журналиста "Чемпионат".

Летом в СМИ появилась информация, что Захарян может подписать контракт с "Челси". До закрытия трансферного окна сделка так и не была оформлена.

Позднее сообщалось, что руководство английского гранда намерено завершить трансфер зимой.

19-летний хавбек сыграл за "Динамо" в 16-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал себе в актив 2 мяча и 5 результативных передач.


Захарян Динамо Челси
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