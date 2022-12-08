"Думаю, если Арсен перейдёт в "Челси", он сначала отправится в аренду. Уровень основы Захарян пока не тянет. Уровень АПЛ гораздо выше уровня РПЛ, я бы даже сказал, что он выше уровня чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов", - цитирует журналиста "Чемпионат".
Летом в СМИ появилась информация, что Захарян может подписать контракт с "Челси". До закрытия трансферного окна сделка так и не была оформлена.
Позднее сообщалось, что руководство английского гранда намерено завершить трансфер зимой.
19-летний хавбек сыграл за "Динамо" в 16-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, в которых записал себе в актив 2 мяча и 5 результативных передач.
Английский журналист: уровень основы "Челси" Захарян пока не тянет
Журналист StandartSport Низар Кинселла поделился мнением, соответствует ли полузащитник "Динамо" Арсен Захарян уровню основного состава "Челси".
Фото: ФК "Динамо"