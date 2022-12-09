– В команде достаточно долгое время не меняется состав. Наоборот, пришло усиление: Даниил Уткин – очень сильный игрок, на мой взгляд. И то, что в команде есть игроки сборной – тоже очень важно. Для меня нет ничего удивительного в третьем месте "Ростова". Их функциональная готовность – одна из лучших в лиге. Я прекрасно знаю, как Карпин относится к восстановлению игроков, их питанию. Это большой плюс для команды, которая находится на правильном пути. Поэтому, возможно, "Ростов" навяжет борьбу за чемпионство. Я бы этого очень хотел, – цитирует Тедеева "РБ Спорт".
Заурбек Эдуардович Тедеев на данный момент является главным тренером футбольного клуба "Алания" из Владикавказа, выступающей в Первой лиге (ранее – Футбольная национальная лига). По итогам двадцати сыгранных туров "Алания" идет на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, имея на своем счету 38 очков. Команда Тедеева отстает от текущего лидера лиги, которым является "Балтика", на три очка. "Ростов", который возглавляет Валерий Георгиевич Карпин, идет третьим в турнирной таблице Российской премьер-лиги (35 очков). От "Зенита" команда Карпина отстает на семь очков, от московского "Спартака" – на одно. Позади семнадцать сыгранных туров в РПЛ и первая часть сезона. На данный момент чемпионат России ушел на зимнюю паузу и вернется в начале марта 2023 года. Валерий Карпин совмещает работу в "Ростове" с должностью главного тренера в сборной России.
Тедеев: не удивлен третьему месту "Ростова". Команда находится на верном пути и может навязать борьбу за чемпионство
Бывший старший тренер "Ростова" Заур Тедеев поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Ростов"