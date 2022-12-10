- Можно ли уже назвать "Зенит" чемпионом? Я считаю, что нет. Понятно, что мы хотим стать чемпионами России и сделаем все для того, чтобы вновь завоевать титул, но произойти может что угодно. Интрига в РПЛ сохранена. Математические шансы у конкурентов есть, поэтому и интрига, безусловно, присутствует, - приводит комментарий Сутормина "РБ Спорт".
"Зенит" выигрывал РПЛ четыре раза подряд. В нынешнем розыгрыше чемпионата подопечные Сергея Семака после 17 сыгранных туров набрали 42 бала и привычно расположились на первое строчке в таблице. Ближайшим преследователем "Зенита" является "Спартак", у которого 36 очков. В очной встречи сине-бело-голубые в гостях обыграли красно-белых со счетом 2:1 На третьем месте находится "Ростов". У команда Валерия Карпина отстает от петербургского клуба на 7 очков.
Алексей Сутормин в этом сезоне провел всего 12 игр и не отметился ни одним результативным действием.
Сутормин: "Зенит" пока нельзя назвать чемпионом. Математические шансы у конкурентов есть
Универсальный футболист "Зенита" Алексей Сутормин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: Global Look Press