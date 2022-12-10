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Агент Влашича: Никола может вернуться в Россию

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Агент хорватского полузащитника Николы Влашича Тончи Мартич заявил, что возвращение игрока в российский чемпионат возможно.
Фото: РПЛ
- У Николы прекрасные воспоминания о России, так что, конечно, его возвращение возможно. В футбольной жизни никогда не знаешь наверняка, - приводит комментарий агента Sport24.

Хорват Никола Влашич известен в России по успешным выступлениям за ЦСКА, куда он пришел в 2018 году. Летом 2021 года футболист покинул армейцев и присоединился к английскому "Вест Хэму". Но Никола не смог закрепиться в стартовом составе команды и уже через год отправился в аренду в "Торино". В этом сезоне за итальянский клуб Влашич провел 22 игры, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.


Влашич
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