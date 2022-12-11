"Кто главный конкурент "Зенита" в этом сезоне? Понятно, что в первой половине сезона это был "Спартак"… Конечно, в этом сезоне "Спартак" намного сильнее, чем в предыдущем. Они стали организованнее и увереннее, играют в более интересный футбол", — цитирует игрока "РБ Спорт".
"Зенит" завершил первую часть чемпионата России в качестве лидера турнирной таблицы. Питерцы набрали 42 очка в 17-ти турах. "Спартак" идет на второй строчке с 36-ю очками в активе.
Первые матчи весенней части сезона первенства запланированы на начало марта. Перед этим команды проведут первые встречи плей-офф Кубка России.
Сутормин: в этом сезоне "Спартак" намного сильнее, чем в предыдущем. Играют в более интересный футбол
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился мнением о конкурентах сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"