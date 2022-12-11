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Сутормин: в этом сезоне "Спартак" намного сильнее, чем в предыдущем. Играют в более интересный футбол

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Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился мнением о конкурентах сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Кто главный конкурент "Зенита" в этом сезоне? Понятно, что в первой половине сезона это был "Спартак"… Конечно, в этом сезоне "Спартак" намного сильнее, чем в предыдущем. Они стали организованнее и увереннее, играют в более интересный футбол", — цитирует игрока "РБ Спорт".

"Зенит" завершил первую часть чемпионата России в качестве лидера турнирной таблицы. Питерцы набрали 42 очка в 17-ти турах. "Спартак" идет на второй строчке с 36-ю очками в активе.

Первые матчи весенней части сезона первенства запланированы на начало марта. Перед этим команды проведут первые встречи плей-офф Кубка России.


Зенит Сутормин
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