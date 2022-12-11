Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: Монтес согласен перейти в клуб РПЛ, если ему предложат зарплату в 1,5 млн евро

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник мексиканского "Монтеррея" Сесар Монтес готов рассмотреть предложения от клубов Российской Премьер-лиги.
Фото: Getty Images
По данным источника, 25-летний футболист готов продолжить карьеру в России, если ему предложат зарплату в 1,4-1,5 млн евро за сезон.

Отмечается, что "Спартак" с представителями Монтеса не контактировал. Ранее сообщалось, что москвичи заинтересованы в подписании футболиста.

Монтес выступает за "Монтеррей" на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Также футболист в составе сборной Мексики принял участие в трех матчах чемпионата мира 2022.

Источник: Metaratings


Монтеррей Монтес Спартак Российские трансферы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Уткин: Роналду очень много сделал для мирового футбола, но это было случайно. Все это он делал для себя
"РБ Спорт": "Спартак" предложил за Пиняева более 5 млн евро 1
Голландский журналист: в Нидерландах забыли о Промесе. С помощью российского гражданства он хочет избежать суда 3
Неймар: поражения делают меня сильнее, но слишком ранят. Кубок должен был вернуться в Бразилию 2
Румынская теннисистка Пришакариу - о скандальной модели Кнолль: с каких пор футбол это женская грудь? 10
"Чемпионат": "Крылья" отклонили предложение "Локомотива" по Глушенкову, Ежову и Пиняеву 4
Директор "Шахтера" Срна: Грилиша продали больше, чем за 100 млн евро. Уровень Мудрика не ниже 2
Фабрицио Романо: "МЮ" рассматривает вариант с трансфером Гонсалу Рамуша, который оформил хет-трик на ЧМ-2022
Форвард "Спартака" Соболев проводит первый стрим на Twitch 1
Фигу: вы не можете выиграть ЧМ с Роналду на скамейке запасных. Сантуш несет ответственность за поражение 7
"Чемпионат": "Локомотив" сделал "Крыльям" предложение по трансферу Глушенкова, Ежова и Пиняева 11
Маунт: всё ещё чувствую такую же сильную боль. С гордостью называю парней из сборной своими братьями
Ran: "Бавария" подпишет Наваса, если не удастся договориться о трансфере Ливаковича 1
Магуайр – о вылете Англии: мы действительно верили, что способны выиграть ЧМ, – это не высокомерие
Возобновивший карьеру Фернандес может перейти в "Интернасьональ"