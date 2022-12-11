По данным источника, 25-летний футболист готов продолжить карьеру в России, если ему предложат зарплату в 1,4-1,5 млн евро за сезон.
Отмечается, что "Спартак" с представителями Монтеса не контактировал. Ранее сообщалось, что москвичи заинтересованы в подписании футболиста.
Монтес выступает за "Монтеррей" на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Также футболист в составе сборной Мексики принял участие в трех матчах чемпионата мира 2022.
Источник: Metaratings
Metaratings: Монтес согласен перейти в клуб РПЛ, если ему предложат зарплату в 1,5 млн евро
Защитник мексиканского "Монтеррея" Сесар Монтес готов рассмотреть предложения от клубов Российской Премьер-лиги.
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