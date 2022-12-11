Напомним, ранее сообщалось, что "Локомотив" сделал предложение сразу по троим футболистам "Крыльев Советов": Максиму Глушенкову, Роману Ежову и Сергею Пиняеву. По данным источника, самарцы отклонили предложение "железнодорожников".
"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 14-м месте в РПЛ. В активе красно-зеленых 13 набранных очков за 17 туров, они на одно очко опережают "Химки", которые находятся в зоне прямого вылета. Перед наступлением паузы москвичей возглавил экс-тренер "Пари НН" Михаил Галактионов.
"Крылья Советов" идут на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Крылья" отклонили предложение "Локомотива" по Глушенкову, Ежову и Пиняеву
"Крылья Советов" не приняли предложение "Локомотива" по переходу троих игроков.
Фото: ПФК "Крылья Советов"