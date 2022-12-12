"У нас есть предложения по Монтесу из Испании. Из России — нет", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Монтес согласится на переход в российский клуб в том случае, если ему предложат контракт с зарплатой на сумму в 1,4-1,5 млн евро в год.
До этого сообщалось об интересе к защитнику сборной Мексики со стороны "Спартака", летом его могло подписать "Динамо".
Агент Монтеса – об интересе к игроку из РПЛ: есть предложения из Испании. Из России – нет
Агент Гелу Родригес, представляющий интересы защитника "Монтеррея" Сесара Монтеса, высказался об интересе к игроку из России и Испании.
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