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"РБ Спорт": "Крылья Советов" не смогут отказать "Локомотиву" в трансфере Ежова, Глушенкова и Пиняева

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Стали известны детали контрактов футболистов самарских "Крыльев Советов", которыми интересуется московский "Локомотив".
Фото: РИА Новости
По информации источника, у каждого из игроков есть сумма отступных, при уплате которой самарский клуб не сможет удержать футболистов – у Ежова она составляет 120 млн рублей, у Глушенкова – 200 млн, а у Пиняева – 300 млн. В случае с интересом "Локо" речь, вероятно, шла либо о меньшем по сумме предложении, либо о варианте с арендой с последующим правом выкупа. Именно поэтому "Крылья Советов" отклонили это предложение московского клуба.

Крайний полузащитник Роман Ежов играет за "Крылья Советов" с августа 2020 года, когда он перебрался в Самару из московского клуба "Чертаново". В текущем сезоне провел 16 матчей за "Крылья", забил три мяча, отдал две голевых передачи. Всего за "Крылья Советов" Ежов провел 88 матчей, забил 10 голов, отдал 10 результативных передач.

Максим Глушенков приходил в "Крылья Советов" не один раз, но полноценно был выкуплен самарским клубом летом 2022 года из московского "Спартака". В текущем сезоне у Максима насчитывается 21 матч за "Крылья Советов", шесть голов и шесть ассистов. Всего за самарский клуб Глушенков провел 60 матчей, забил 16 мячей, отдал восемь голевых передач.

Сергей Пиняев перешел в "Крылья Советов" из "Чертаново" летом 2021 года. В текущем сезоне на счету у Сергея 15 матчей за "Крылья", четыре гола, три ассиста, вызов в сборную Россию, признание лучшим молодым футболистом года в России по версии ежегодной премии "Первая пятерка". Пиняев несколько раз получал звание лучшего игрока матча.

Источник: "РБ Спорт"


Крылья Советов Локомотив Ежов Глушенков Пиняев
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