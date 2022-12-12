"Не хочу показаться грубым, но я ничего не могу прокомментировать на сей счет. Если будет трансфер, тогда можете звонить", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА и "Атлетико Минейро" достигли договоренности об аренде бразильским клубом защитника "армейцев". В арендном соглашении будет предусмотрена функция выкупа Фукса за 5 млн долларов и 50 процентов от перепродажи.
23-летний защитник сыграл за ЦСКА в четырех матчах действующего чемпионата России.
Агент Фукса: аренда в "Атлетико Минейро"? Не могу комментировать. Если будет трансфер – звоните
Агент защитника ЦСКА Бруно Фукса Матеус Ассаф отреагировал на слухи о переходе игрока в бразильский "Атлетико Минейро" на правах аренды.
Фото: ПФК ЦСКА