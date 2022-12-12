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Агент Фукса: аренда в "Атлетико Минейро"? Не могу комментировать. Если будет трансфер – звоните

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Агент защитника ЦСКА Бруно Фукса Матеус Ассаф отреагировал на слухи о переходе игрока в бразильский "Атлетико Минейро" на правах аренды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не хочу показаться грубым, но я ничего не могу прокомментировать на сей счет. Если будет трансфер, тогда можете звонить", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА и "Атлетико Минейро" достигли договоренности об аренде бразильским клубом защитника "армейцев". В арендном соглашении будет предусмотрена функция выкупа Фукса за 5 млн долларов и 50 процентов от перепродажи.

23-летний защитник сыграл за ЦСКА в четырех матчах действующего чемпионата России.


Фукс ЦСКА Атлетико Минейро Российские трансферы
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