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Камоцци: Каррере будет тяжело вывести "Рубин" в РПЛ, если он станет главным тренером

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Бывший советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци прокомментировал слухи о возможности назначения экс-наставника красно-белых Массимо Карреры главным тренером "Рубина".
Фото: "Советский спорт"
"Если Каррера станет главным тренером казанской команды, то ему будет тяжело вывести "Рубин" обратно в РПЛ и вернуть былую форму, но эта задача не невозможная. Если бы Массимо стал тренером "Рубина", то, безусловно, преуспел", - цитирует Камоцци Metaratings.

Предыдущим местом работы Карреры является итальянский клуб "Бари" - он возглавлял команду с февраля по апрель 2021 года.

Сегодня в СМИ появилась информация, что бывший наставник "Спартака" входит в число кандидатов на пост главного тренера "Рубина", который сейчас играет в Первой лиге. Ранее эту должность покинул Леонид Слуцкий.


Рубин Каррера Камоцци
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