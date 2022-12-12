"Если Каррера станет главным тренером казанской команды, то ему будет тяжело вывести "Рубин" обратно в РПЛ и вернуть былую форму, но эта задача не невозможная. Если бы Массимо стал тренером "Рубина", то, безусловно, преуспел", - цитирует Камоцци Metaratings.
Предыдущим местом работы Карреры является итальянский клуб "Бари" - он возглавлял команду с февраля по апрель 2021 года.
Сегодня в СМИ появилась информация, что бывший наставник "Спартака" входит в число кандидатов на пост главного тренера "Рубина", который сейчас играет в Первой лиге. Ранее эту должность покинул Леонид Слуцкий.
Камоцци: Каррере будет тяжело вывести "Рубин" в РПЛ, если он станет главным тренером
Бывший советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци прокомментировал слухи о возможности назначения экс-наставника красно-белых Массимо Карреры главным тренером "Рубина".
Фото: "Советский спорт"