По данным источника, у Глушакова состоялся разговор с главным тренером команды Спартаком Гогниевым. Стороны решили продолжить сотрудничество. Ранее ряд источников сообщал, что Глушакову будет предложено подыскивать себе себе новую команду.
Денис Глушаков перешел в подмосковные "Химки" в октябре 2020 года из грозненского "Ахмата" в качестве свободного агента. До этого Денис играл за такие команды, как московские "Локомотив" и "Спартак". В текущем сезоне Глушаков провел 19 матчей за "Химки", забил в них один гол, отдал столько же результативных передач. Всего за подмосковный клуб Денис провел 67 матчей, забил забил 15 мячей, отдал пять голевых передач. Контракт между Глушаковым и "Химками" рассчитан до лета 2024 года. Напомним, что по ходу матча с московским "Динамо" между Глушаковым и Гогниевым случился конфликт. Тренер заменил игрока в первом тайме и крикнул ему вслед "домой!". Денис сразу отправился в раздевалку и уехал домой до финального свистка.
Источник: Metaratings
Metaratings: у Глушакова состоялся разговор с Гогниевым. Денис останется в "Химках" до конца сезона
35-летний полузащитник Денис Глушаков доиграет сезон в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"