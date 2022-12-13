Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
22:00
ХорватияНе начат
П1 1.91X 3.35П2 4.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: у Глушакова состоялся разговор с Гогниевым. Денис останется в "Химках" до конца сезона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
35-летний полузащитник Денис Глушаков доиграет сезон в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"
По данным источника, у Глушакова состоялся разговор с главным тренером команды Спартаком Гогниевым. Стороны решили продолжить сотрудничество. Ранее ряд источников сообщал, что Глушакову будет предложено подыскивать себе себе новую команду.

Денис Глушаков перешел в подмосковные "Химки" в октябре 2020 года из грозненского "Ахмата" в качестве свободного агента. До этого Денис играл за такие команды, как московские "Локомотив" и "Спартак". В текущем сезоне Глушаков провел 19 матчей за "Химки", забил в них один гол, отдал столько же результативных передач. Всего за подмосковный клуб Денис провел 67 матчей, забил забил 15 мячей, отдал пять голевых передач. Контракт между Глушаковым и "Химками" рассчитан до лета 2024 года. Напомним, что по ходу матча с московским "Динамо" между Глушаковым и Гогниевым случился конфликт. Тренер заменил игрока в первом тайме и крикнул ему вслед "домой!". Денис сразу отправился в раздевалку и уехал домой до финального свистка.

Источник: Metaratings


Глушаков Химки Гогниев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"РБ Спорт": "Динамо" готово предложить "Сочи" 4 миллиона евро за Коваленко
Marca: Анчелотти не возглавит сборную Бразилии
"РБ Спорт": "Крылья Советов" отказали "Сочи" в досрочном возвращении Коваленко из аренды
Коваленко – о конкуренции с "Зенитом": все идет от психологии, нужно перестать их бояться
One: "Маккаби Хайфа" интересуется Хайкиным
Зарема: Абаскаль - лучик солнца в эти темные времена для российского футбола 4
Медведев - об интересе к Дивееву: слухи не комментируем 1
Хорватский журналист: Ловрену по силам остановить Месси 1
Коваленко: сразу понял, что Карпин – мужик с большой буквы. Он ничего не боится
Metaratings: у Глушакова состоялся разговор с Гогниевым. Денис останется в "Химках" до конца сезона 1
Коваленко: "Крылья Советов" должны быть выше в таблице РПЛ. Цель на сезон – попасть в топ-8. Это минимум
Мостовой: где сейчас люди, которые критиковали ЧМ-2022? Такие матчи были в четвертьфиналах 2
Коваленко – об отказе сборной Армении: посчитал, что бросать Россию в тяжелый момент – не вариант 4
Агент Дивеева: переговоры по Игорю с "Зенитом" были еще до его перехода в ЦСКА
Тен Хаг: хотим, чтобы Магуайр привнес такую же энергию на поле в "Манчестер Юнайтед", как и в сборной Англии