- Предложений по Малкому и Клаудиньо нет, но есть множество запросов от разных клубов. Но они останутся в "Зените". Ребята хотят принести клубу вторую звезду, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Сергей Семак возглавил "Зенит" весной 2018 года. С тех пор петербуржский клуб выиграл четыре чемпионства России подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают первую строчку и в случае победы получат вторую звезду над эмблемой ( дается за 5 чемпионских титулов).
Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года за 40 миллионов евро. Из-за травм футболист только в прошлом сезоне смог стать лидером команды. В этом сезоне экс-игрок "Барселоны" является лучшим бомбардиром команды. С "Зенитом" бразилец выиграл 3 чемпионства, 1 кубок России и 3 суперкубка России. Клаудиньо стал игроком "Зенита" летом прошлого года. С сине-бело-голубыми бразилец выиграл свой первый чемпионский титул.
Летом 2022 года Малком и Клаудиньо пролонгировали свои соглашения с "Зенитом" до 2027 года.
Агент Малкома и Клаудиньо: игроки останутся в "Зените". Ребята хотят принести клубу вторую звезду
Агент бразильских игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу будущего игроков в клубе.
Фото: ФК "Зенит"