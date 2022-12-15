- Для меня тренер, который берет банан, запрыгивает на стол, читает там рэп, потом [надевает] тюбетейку и с чак-чаком в руке поет национальные песни - это не тренер, это шоумен. КВН и передача "Что? Где? Когда?" Ему "Мурзилку" надо читать, а не клуб Премьер-лиги тренировать. Это лжетренер, который довел "Рубин" до такого состояния. Мало того что опустил, так и не поднял обратно. Всё, что Курбан Бердыев создавал - он всё разрушил. И Рустема Сайманова подвел, сбежал в последнем вагоне поезда "Казань - Москва", - передает слова Четверика "Реальное время".
51-летний Леонид Слуцкий 15 ноября 2022 года объявил об уходе по собственному желанию с поста главного тренера казанского "Рубина", в котором он работал с декабря 2019 года. Под руководством Слуцкого весной 2022 года казанцы провалились в чемпионате России и по итогам последнего тура опустились на 15 место - в зону прямого вылета из Российской премьер-лиги. Несмотря на это, специалист остался в клубе и на следующий сезон, но не смог вывести его в число лидеров Первой лиги, несмотря на превосходство в финансировании, качестве и глубине состава по сравнению с другими командами дивизиона.
Четверик: Слуцкому надо "Мурзилку" читать, а не в РПЛ тренировать. Разрушил всё, что в "Рубине" создавал Бердыев
Экс-главный тренер "КамАЗа" Валерий Четверик высказался о Леониде Слуцком по итогам его работы на посту наставника казанского "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"