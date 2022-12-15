"Изидор может перейти в "Краснодар"? Ничего об этом не знаю", - цитирует агента Sport24.
Днем ранее в СМИ появилась информация, что Изидор попал в сферу интересов "Краснодара", который ищет усиление на позицию нападающего.
22-летний француз сыграл в 13-ти матчах текущего розыгрыша чемпионата России, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
Агент Изидора – об интересе "Краснодара": ничего об этом не знаю
Агент форварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в "Краснодар".
Фото: РПЛ