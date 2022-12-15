- По трансферу Сычевого были обращения от европейских клубов, но дальше разговоров дело не дошло. Названия этих команд говорить не буду, самый важный клуб в жизни Владимира - "Оренбург", - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой в этом сезоне является лучшим голеадором российского первенства, забив 14 голов. Своей игрой россиянин заинтересовал сразу несколько клубом. СМИ сообщали об интересе к игроку "Локомотива", "Краснодара" и сербской "Црвены Звезды". Позже появилась информация, что "Локомотив" отказался от идеи приобретения футболиста. Сам Владимир заявлял, что его все устраивает в "Оренбурге" и он готов рассматривать предложения только от топ-клубов РПЛ. Недавно оренбуржский клуб продлил контракт с игроком и повысил его сумму отступных до 100 миллионов рублей.
Агент Сычевого: по трансферу Владимира были обращения от европейских клубов
Агент форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого Андрей Талаев рассказал, что к ним обращались европейские клубы.
Фото: ФК "Оренбург"