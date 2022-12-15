Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Сычевого: по трансферу Владимира были обращения от европейских клубов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого Андрей Талаев рассказал, что к ним обращались европейские клубы.
Фото: ФК "Оренбург"
- По трансферу Сычевого были обращения от европейских клубов, но дальше разговоров дело не дошло. Названия этих команд говорить не буду, самый важный клуб в жизни Владимира - "Оренбург", - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой в этом сезоне является лучшим голеадором российского первенства, забив 14 голов. Своей игрой россиянин заинтересовал сразу несколько клубом. СМИ сообщали об интересе к игроку "Локомотива", "Краснодара" и сербской "Црвены Звезды". Позже появилась информация, что "Локомотив" отказался от идеи приобретения футболиста. Сам Владимир заявлял, что его все устраивает в "Оренбурге" и он готов рассматривать предложения только от топ-клубов РПЛ. Недавно оренбуржский клуб продлил контракт с игроком и повысил его сумму отступных до 100 миллионов рублей.


Оренбург Сычевой Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Самошникова: есть интерес от клубов РПЛ, в феврале обращались из Европы
Mundo Deportivo: Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за 3 дня до финала ЧМ с Францией 2
"Чемпионат": Едвай приостановит контракт с "Локомотивом" и уйдет в один из клубов чемпионата ОАЭ
Тарханов – о финале ЧМ-2022: хочется, чтобы Месси ушел из футбола со всеми призами. Мбаппе уже выигрывал чемпионат мира эксклюзив
Камоцци – о потенциальном переходе Пиняева в "Локомотив": у него очень светлое будущее. Это облом для "Спартака" 2
Эмилиано Мартинес: я считаю, что Месси мог бы играть до пятидесяти. Он находится в отличной форме и очень хорош
Матч за третье место на ЧМ-2022 обслужит судья из Катара
Представитель Дюпина: переговоров по контракту с "Рубином" нет. Ждем, как разрешится ситуация в клубе
Тарханов – о ретро-матче "Спартака" – "Реал": приедут ли к нам испанские игроки? Наверное. Так бы об этом не писали эксклюзив
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул свой пост
Поляк Шимон Марциняк назначен главным арбитром финального матча ЧМ-2022 Аргентина – Франция 3
Шалимов: Марокко слишком много на этом чемпионат мира – они этого не заслужили 5
Агент Сычевого: по трансферу Владимира были обращения от европейских клубов 1
"РБ Спорт": "Крылья Советов" приняли решение о выкупе Бабкина у "Локомотива"
Медведев: если Дзюба вернётся в РПЛ, то его игра против "Зенита" будет особой изюминкой 2