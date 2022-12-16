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Камоцци: Пиняев уже готов играть в большом европейском клубе

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Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу игры Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Думаю, Сергей уже готов играть в большом клубе, в том числе и европейском. Но сейчас это очень непросто сделать, - приводит комментарий Камоцци "РБ Спорт".

18-летний российский вингер "Крыльев Советов" Сергей Пиняев в этом сезоне смог стать полноценным игроком стартового состава команды. В 15 матчах Сергей забил 4 мяча и отдал 3 успешных ассиста. Игра футболиста не осталась незамеченной и в ноябре игрок получил свой первый вызов в сборную России. В контрольном поединке против Таджикистана (0:0) Пиняев сыграл свой дебютный матч за национальную команду. В 2018 и 2019 годах Пиняев ездил на стажировку в английский "Манчестер Юнайтед". Сам вингер заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в Лиги чемпионов.

Ранее СМИ сообщили, что Пиняев перейдет в "Локомотив".


Крылья Советов Пиняев Камоцци Крыль
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