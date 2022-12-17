Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
18:00
МароккоНе начат
П1 2.41X 3.5П2 3.05
Реклама лига ставок Сделать ставку

Бушманов: при всём уважении к ЦСКА я считаю себя спартаковцем, эта команда мне ближе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник московских "Спартака", ЦСКА и "Торпедо" Евгений Бушманов рассказал, представителем какого клуба считает себя сам.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- С большим уважение отношусь и к "Спартаку", и к ЦСКА, рад, что мне удалось поиграть в этих командах. Но при всём уважении к ЦСКА я считаю себя спартаковцем, потому что болел за эту команду с детства. Мне нравилось, как команда играет, она показывала умный футбол, была разница стилей. "Спартак" мне ближе, - передает слова Бушманова Matchtv.ru.

51-летний экс-защитник Евгений Бушманов выступал за московский "Спартак" в периоды с июля 1989 по август 1992 года и с июля 1998 года по январь 2001 года, за столичный ЦСКА - с августа 1992 по январь 1997 года, за "Торпедо" - с января 1997 по июль 1998 года. За красно-синих Бушманов провел 147 матчей (6 голов и 4 результативных паса), в составе красно-белых сыграл 90 матчей (2 гола и 4 передачи) и трижды становился чемпионом России, 83 игры (1 гол) футболист отыграл за самарские "Крылья Советов", где завершил карьеру, 51 матч (3 гола и 1 передача) - за "Торпедо". В период с 2013 по 2017 год и с 2021 по 2022 год экс-защитник работал в должности главного тренера "Спартака-2".


Спартак ЦСКА Бушманов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Бензема - перед финалом ЧМ-2022: мне все равно
Metaratings: ганский форвард Абдул-Азиз Якубу может перейти в "Торпедо" 1
Дешам: знаю, что некоторые французы тоже хотели бы титула для Месси
"Эвертон" расторгнул контракт с экс-форвардом "Зенита" Рондоном
Погребняк: марокканцы выдали зрелищный матч против Франции, Хорватию победят в основное время
Хомуха: все клубы РПЛ сталкиваются с проблемами против низкого блока. За исключением, может быть, "Зенита"
Хомуха: если ЦСКА не прибавит в позиционном нападении, команду весной ждут проблемы
Хабиб Нурмагомедов побывал в расположении сборной Марокко перед матчем за третье место ЧМ-2022 (фото) 2
Канчельскис: в ближайшие 15-20 лет никто не сможет повторить мой успех - переход в АПЛ. У нас нет игроков такого уровня 9
Хавбек "Крыльев Советов" Соколов может отправиться на сборы с "Локомотивом"
Бушманов: Романцев заставлял вырабатывать такую привычку, как психология победителя, чемпиона
Metaratings: "Локомотив" близок к подписанию защитника "Рубина" Самошникова 1
Газзаев: хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира - в коллекции Месси не хватает только этого трофея 3
Бобер: думаю, что Пиняеву и Глушенкову нарисовали красивые перспективы. Но "Локомотив" в зоне переходных матчей 2
The Telegraph: FA рассчитывает, что Саутгейт останется главным тренером сборной Англии