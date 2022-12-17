- С большим уважение отношусь и к "Спартаку", и к ЦСКА, рад, что мне удалось поиграть в этих командах. Но при всём уважении к ЦСКА я считаю себя спартаковцем, потому что болел за эту команду с детства. Мне нравилось, как команда играет, она показывала умный футбол, была разница стилей. "Спартак" мне ближе, - передает слова Бушманова Matchtv.ru.
51-летний экс-защитник Евгений Бушманов выступал за московский "Спартак" в периоды с июля 1989 по август 1992 года и с июля 1998 года по январь 2001 года, за столичный ЦСКА - с августа 1992 по январь 1997 года, за "Торпедо" - с января 1997 по июль 1998 года. За красно-синих Бушманов провел 147 матчей (6 голов и 4 результативных паса), в составе красно-белых сыграл 90 матчей (2 гола и 4 передачи) и трижды становился чемпионом России, 83 игры (1 гол) футболист отыграл за самарские "Крылья Советов", где завершил карьеру, 51 матч (3 гола и 1 передача) - за "Торпедо". В период с 2013 по 2017 год и с 2021 по 2022 год экс-защитник работал в должности главного тренера "Спартака-2".
Бушманов: при всём уважении к ЦСКА я считаю себя спартаковцем, эта команда мне ближе
Экс-защитник московских "Спартака", ЦСКА и "Торпедо" Евгений Бушманов рассказал, представителем какого клуба считает себя сам.
Фото: "Спорт-Экспресс"