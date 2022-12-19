"Ты играешь дома, получаешь хорошие деньги. И многие просто не готовы куда-то уезжать. Поэтому, как я и говорил, у русских футболистов при переезде в Европу возникают проблемы ментального характера. Им там тяжело", - цитирует Уилкшира Sport24.
Австралийский защитник выступал в составе "Динамо" с 2008-го по 2014-й и с 2016 по 2017 годы. Он являлся одноклубником форвардов Федора Смолова и Александра Кокорина.
Смолов успел на правах аренды сыграть за "Фейеноорд" в 2010 году и за "Сельту" в 2020-м. Кокорин подписал контракт с итальянской "Фиорентиной" по ходу сезона 2020/2021, а сейчас в аренде защищает цвета кипрского "Ариса" из Лимасола.
Уилкшир: русские игроки не готовы уезжать в Европу. У них возникают проблемы ментального характера
Экс-футболист "Динамо" Люк Уилкшир поделился мнением, почему российские футболисты редко переходят в клубы Европы.
Фото: ФК "Динамо"