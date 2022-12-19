– Я с ним в сборной разговаривал, сказал: "Давай переходи к нам". Для нашей команды это будет супер! Никакой адаптации у него не будет, все будет супер. Он поможет нам во второй части. Ему 18? Ничего страшного. Он готов. По нему видно, – приводит слова Баринова "СЭ".
Сергей Пиняев перешел в самарские "Крылья Советов" летом 2021 года из московского "Чертаново". В предыдущем сезоне был игроком запаса, выходящим на поле преимущественно со скамейки, в текущем – футболист стартового состава и один из лидеров, ведущих исполнителей. На ноябрьские товарищеские встречи вызывался Валерием Карпиным в сборную России, смог дебютировать за национальную команду. В матче с Таджикистаном вышел в основе, с Узбекистаном – во втором тайме. В текущем клубном сезоне Пиняев провел пятнадцать матчей за "Крылья Советов", забил четыре мяча и отдал три результативных передачи. Был признан лучшим молодым футболистом России по итогам 2022 года (версия премии "Первая пятерка"). Контракт 18-летнего полузащитника с самарским клубом на данный момент рассчитан до лета 2025 года. "Крылья Советов" идут одиннадцатыми в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а "Локомотив" – четырнадцатыми, располагаясь в зоне стыковых матчей.
Баринов – о возможном переходе Пиняева в "Локомотив": все будет супер. Он поможет нам во второй части
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал информацию о том, что "железнодорожники" могут подписать игрока "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Крылья Советов"