Осинькин: Пиняев сегодня сказал, что европейский клуб проявляет к нему интерес, но пусть сам озвучит

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что, по словам Сергея Пиняева, к игроку проявил интерес зарубежный клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"В такой серьёзной форме не было европейских команд. Хотя сегодня он мне сказал, что какой-то европейский клуб проявляет интерес, но это пусть он сам озвучивает", - цитирует Осинькина "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Пиняев близок к переходу в московский "Локомотив". Ожидается, что вместе с ним в стан "железнодорожников" перейдет и форвард самарцев Максим Глушенков.

В текущем сезоне Пиняев сыграл в 15 матчах за "Крылья", в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Полузащитник выступает за самарцев с лета прошлого года, когда перебрался из "Чертаново". В ноябре Пиняеву исполнилось 18 лет.


Пиняев Осинькин Крылья Советов
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