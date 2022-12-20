"В такой серьёзной форме не было европейских команд. Хотя сегодня он мне сказал, что какой-то европейский клуб проявляет интерес, но это пусть он сам озвучивает", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Пиняев близок к переходу в московский "Локомотив". Ожидается, что вместе с ним в стан "железнодорожников" перейдет и форвард самарцев Максим Глушенков.
В текущем сезоне Пиняев сыграл в 15 матчах за "Крылья", в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Полузащитник выступает за самарцев с лета прошлого года, когда перебрался из "Чертаново". В ноябре Пиняеву исполнилось 18 лет.
Осинькин: Пиняев сегодня сказал, что европейский клуб проявляет к нему интерес, но пусть сам озвучит
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что, по словам Сергея Пиняева, к игроку проявил интерес зарубежный клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"