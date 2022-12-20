- Я ничего такого не слышал, мне никто не звонил. Будет ли возможность продать Рожерио в "Спартак"? Зависит от предложения, -приводит комментарий Росси "СЭ".
Сегодня СМИ сообщили, что 24-летний бразилец Рожерио может перейти в московский "Спартак". В этом сезоне левый защитник является безусловным игроком стартового состава и провел за Сассуоло 15 игр во всех турнирах. На счету футболиста 3 успешных ассиста. Контракт Рожерио с итальянским клубом заканчивается летом 2024 года. Интерес к игроку также проявляет французская "Ницца". Трансферная стоимость Рожерио, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 5,8 млн. евро.
"Сассуоло" в нынешнем розыгрыше Серии А располагается на 15 строчке. В активе команды 16 набранных баллов.
Спортдиректор "Сассуоло": будет ли возможность продать Рожерио? Зависит от предложения
Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси прокомментировал появившуюся информацию о том, что защитник Рожерио может оказаться в "Спартаке".
Фото: Global Look Press