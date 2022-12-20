Спортдиректор "Сассуоло": будет ли возможность продать Рожерио? Зависит от предложения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси прокомментировал появившуюся информацию о том, что защитник Рожерио может оказаться в "Спартаке".
Фото: Global Look Press
- Я ничего такого не слышал, мне никто не звонил. Будет ли возможность продать Рожерио в "Спартак"? Зависит от предложения, -приводит комментарий Росси "СЭ".

Сегодня СМИ сообщили, что 24-летний бразилец Рожерио может перейти в московский "Спартак". В этом сезоне левый защитник является безусловным игроком стартового состава и провел за Сассуоло 15 игр во всех турнирах. На счету футболиста 3 успешных ассиста. Контракт Рожерио с итальянским клубом заканчивается летом 2024 года. Интерес к игроку также проявляет французская "Ницца". Трансферная стоимость Рожерио, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 5,8 млн. евро.

"Сассуоло" в нынешнем розыгрыше Серии А располагается на 15 строчке. В активе команды 16 набранных баллов.


Спартак Сассуоло Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Зенит" представил ролик к Новому году, в котором бразильцы готовят оливье и говорят по-русски
Рианчо: Мбаппе является лучшим игроком ЧМ-2022
Журналист Ильев: "Крылья Советов" готовы выкупить Сычевого у "Оренбурга" 3
Пиняев: Осинькин может тренировать "Барселону" 4
Дуймович: Ловрен - великолепный игрок! Мы считаем его в Хорватии великим футболистом
L’Еquipe: в окружении Бензема считают, что игрок получил травму из-за тренеров Франции 1
Marca: "Спартак" предлагает "Хетафе" 3 миллиона евро за Максимовича 1
Спортдиректор "Сассуоло": будет ли возможность продать Рожерио? Зависит от предложения
Голландские фланги, новый Гризманн и промахи нападающих "Интера". Лучшие игроки и неудачники прошедшего чемпионата мира
Marca: Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026. Ему будет 41 год 9
17-летний Арийон Ибрагимович подписал контракт с "Баварией" 1
"РБ Спорт": Ребко войдет в тренерский штаб "Факела" 2
Осинькин: Пиняев сегодня сказал, что европейский клуб проявляет к нему интерес, но пусть сам озвучит 2
Журналист Андерсиньо Маркес: "Спартак" интересуется трансфером защитника "Сассуоло" Рожерио 5
Самедов: спор между Месси и Роналду не решен. Сборная Аргентины намного сильнее Португалии 7