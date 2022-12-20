Как сообщают СМИ, "Црвена Звезда" сделала предложение "Ахмату" о покупке 25-летнего Мохамеда Конате. Но сумма не устроила грозненский клуб.
В этом сезоне Мохамед Конате успешно выступает за "Ахмат" и принял участие в 20 играх. На счету футболиста 9 забитых голов и 1 успешный ассист. Контракт африканца с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Мохамеда, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.
"Ахмат" в нынешнем розыгрыше РПЛ располагается на 6 строчке. Подопечные Сергея Ташуева имеют в активе 26 набранных баллов.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Ахмат" отказался продавать "Црвене Звезде" Конате
Сербская "Црвена Звезда" хотела приобрести форварда "Ахмата" Мохамеда Конате.
Фото: ФК "Ахмат"