- Если бы Владимир перешел в "Спартак" — вот это повышение. Если он собирается переходить в самарский клуб, не знаю, повышение ли это, ха-ха. Клубы, находящиеся в турнирной таблице с шестого места и выше — это повышение. Все остальное — понижение, ха-ха, - приводит комментарий Андреева Sport24.
Сегодня СМИ сообщили о том, что 26-летний форвард "Оренбурга" подписал контракт на 3,5 года с "Крыльями Советов". По данным различных источников, зарплата игрока выросла в два раза. Владимир проводит дебютный сезон в РПЛ, но уже сейчас является лучшим голеадором РПЛ, имея на своем счету 14 забитых голов в 15 матчах. Ранее сам Сычевой заявлял, что рассмотрел бы предложения только от топ-клубом российского чемпионата. По итогам 17 туров российского первенства Оренбург находится выше "Крыльев Советов". Подопечные Марцела Лички занимают 8 строчку в таблице, а самарский клуб находится на 11 месте.
Спортдиректор "Оренбурга" – о переходе Сычевого в "Крылья Советов": не знаю, повышение ли это
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что Владимир Сычевой перейдет в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Оренбург"