- Да, Матиас Перес действительно приедет в Россию и пройдет медосмотр, - приводит комментарий президента Sport24.
23-летний аргентинец Матиас Перес является безусловным игроком стартового состава аргентинского "Лануса". Футболист принял участие в 45 играх во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Контракт аргентинца с клубом действует до зимы 2026 года. Трансферная стоимость Переса, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.
За "Оренбург" уже выступают три аргентинский футболиста - полузащитники Лукас Вера и Габриэль Флорентин, а также вингер Брайн Мансилья. Подопечные Марцела Лички успешно выступают в РПЛ, команда занимает 8 место после 17 сыгранных туров.
Президент "Лануса": Перес приедет в Россию и пройдет медосмотр
Президент "Лануса" Луис Чебель подтвердил, что защитник команды Матиас Перес перейдет в "Оренбург".
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