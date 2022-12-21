Президент "Лануса": Перес приедет в Россию и пройдет медосмотр

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Президент "Лануса" Луис Чебель подтвердил, что защитник команды Матиас Перес перейдет в "Оренбург".
Фото: Getty Images
- Да, Матиас Перес действительно приедет в Россию и пройдет медосмотр, - приводит комментарий президента Sport24.

23-летний аргентинец Матиас Перес является безусловным игроком стартового состава аргентинского "Лануса". Футболист принял участие в 45 играх во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Контракт аргентинца с клубом действует до зимы 2026 года. Трансферная стоимость Переса, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

За "Оренбург" уже выступают три аргентинский футболиста - полузащитники Лукас Вера и Габриэль Флорентин, а также вингер Брайн Мансилья. Подопечные Марцела Лички успешно выступают в РПЛ, команда занимает 8 место после 17 сыгранных туров.


Перес Ланус Оренбург
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