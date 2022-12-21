– Яка постоянно вспоминает ЦСКА. Он на контакте с Бистровичем, другими ребятами, узнает, как дела в России, общается с Мевлей. Бийол ждет, когда все события закончатся, так как однажды он очень хочет вернуться в ЦСКА. Сейчас в Италии уже много слухов по поводу будущего Яки. Он в шорт-листах "Интера", "Милана", "Ромы", "Наполи". Также интерес проявляют два клуба из АПЛ, – цитирует агента "РБ Спорт".
Словенский футболист Яка Бийол в общей сумме провел за московский ЦСКА 96 матчей (больше всего в его клубной карьере), забил семь мячей, отдал восемь голевых передач. На втором месте по количеству сыгранных матчей находится немецкий "Ганновер" – 31, без результативных действий. За "Удинезе", в составе которого Яка играет сейчас, он провел 13 матчей, забил в ворота соперника дважды. Бийол перешел в итальянский клуб "Удинезе" в июле 2022 года из стана "армейцев" за три с половиной миллиона евро. В текущем сезоне Яка Бийол принял участие в двенадцати матчах за "Удинезе" в Серии А, проведя на футбольном поле в общей сумме 941 минуту. Его контракт с "Удизене" на данный момент рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость словенца в 10 миллионов евро. За сборную Словении Бийол на данный момент провел 35 матчей, забил один мяч.
Агент Бийола: Яка однажды хочет вернуться в ЦСКА, но пока он в шорт-листах "Интера", "Милана" и "Наполи"
Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал, что Яка Бийол не теряет связи с футболистами ЦСКА, следит за клубом и хочет вернуться когда-нибудь обратно.
Фото: Чемпионат.com