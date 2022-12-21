Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Юнайтед
23:00
БернлиНе начат
П1 1.44X 5П2 6.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Бийола: Яка однажды хочет вернуться в ЦСКА, но пока он в шорт-листах "Интера", "Милана" и "Наполи"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал, что Яка Бийол не теряет связи с футболистами ЦСКА, следит за клубом и хочет вернуться когда-нибудь обратно.
Фото: Чемпионат.com
– Яка постоянно вспоминает ЦСКА. Он на контакте с Бистровичем, другими ребятами, узнает, как дела в России, общается с Мевлей. Бийол ждет, когда все события закончатся, так как однажды он очень хочет вернуться в ЦСКА. Сейчас в Италии уже много слухов по поводу будущего Яки. Он в шорт-листах "Интера", "Милана", "Ромы", "Наполи". Также интерес проявляют два клуба из АПЛ, – цитирует агента "РБ Спорт".

Словенский футболист Яка Бийол в общей сумме провел за московский ЦСКА 96 матчей (больше всего в его клубной карьере), забил семь мячей, отдал восемь голевых передач. На втором месте по количеству сыгранных матчей находится немецкий "Ганновер" – 31, без результативных действий. За "Удинезе", в составе которого Яка играет сейчас, он провел 13 матчей, забил в ворота соперника дважды. Бийол перешел в итальянский клуб "Удинезе" в июле 2022 года из стана "армейцев" за три с половиной миллиона евро. В текущем сезоне Яка Бийол принял участие в двенадцати матчах за "Удинезе" в Серии А, проведя на футбольном поле в общей сумме 941 минуту. Его контракт с "Удизене" на данный момент рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость словенца в 10 миллионов евро. За сборную Словении Бийол на данный момент провел 35 матчей, забил один мяч.


Бийол ЦСКА Удинезе Серия А РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тарханов - об отказе Пиняева "Локомотиву": если бы был вариант с "Зенитом" или "Спартаком", то проблем бы не было эксклюзив
Тарханов - о переходе Сычевого в "Крылья Советов": Агаларов в "Уфе" тоже забивал, но после перехода в "Ахмат" перестал эксклюзив
"РБ Спорт": "Зенит" сможет выкупить Сычевого у "Крыльев Советов" за 135 миллионов рублей
Широков – о Пиняеве в "Локомотиве": команда находится на 14 месте. Этот переход может не дать роста для карьеры
"РБ Спорт": "Краснодар" заинтересован в приобретении вингера "Карабаха" Андраде 1
Широков: Дзюбе нужно идти в "Сочи". Там нужен нападающий
Журналист Никола Скира: клубы из ОАЭ, Бразилии и МЛС интересуются Ди Марией. Игрок хочет остаться в "Ювентусе"
Нигматуллин: надо отдать честь Едваю, что ушел в аренду, а не разорвал контракт с "Локомотивом"
Силкин: только время покажет, станет ли Сычевой вторым Агаларовым. Но адаптироваться в "Крыльях" Сычевому будет проще 3
"Индепендьенте" подтвердил переход Камбиндо в московский "Локомотив" 1
Нигматуллин: задача номер один для "Локомотива" – не вылететь из РПЛ. Звучит ужасно
Лепехин: не нужно делать из Сычевого Месси. Часто бывает, что игрок, проявивший себя ярко, потом имеет уже трудности 1 эксклюзив
Гвардиола: период моей карьеры в "Манчестер Сити" не будет полным, если мы не выиграем Лигу чемпионов
Нигматуллин: очень надеюсь, что Галактионов – не очередной ручной тренер для решения теневых задач футбольного бизнеса
Агент Бийола: Яка однажды хочет вернуться в ЦСКА, но пока он в шорт-листах "Интера", "Милана" и "Наполи"