– Да, мы продаем Дибера Камбиндо "Локомотиву". Это правда, – заявил Хиральдо, – приводит слова Хиральдо Sport24.
Колумбийский центрфорвард Дибер Камбиндо является игроком местного клуба "Индепендьенте". В текущем сезоне Камбиндо отыграл 58 матчей за свой нынешний клуб, забил в них 16 мячей, отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего нападающего 900 тысяч евро. Московский "Локомотив" вынужден усиляться, чтобы качественно провести вторую часть сезона в РПЛ, так как сейчас "железнодорожники" занимают всего лишь четырнадцатое место, находясь в зоне стыковых матчей и рискуя отправиться в Первую лигу.
"Индепендьенте" подтвердил переход Камбиндо в московский "Локомотив"
Владелец колумбийского "Индепендьенте" Рауль Хиральдо отреагировал на информацию, что их форвард Дибер Камбиндо входит в сферу интересов московского "Локомотива".
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