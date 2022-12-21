Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Юнайтед
23:00
БернлиНе начат
П1 1.44X 5П2 6.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

"Индепендьенте" подтвердил переход Камбиндо в московский "Локомотив"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Владелец колумбийского "Индепендьенте" Рауль Хиральдо отреагировал на информацию, что их форвард Дибер Камбиндо входит в сферу интересов московского "Локомотива".
Фото: EPA / VOSTOCK Photo
– Да, мы продаем Дибера Камбиндо "Локомотиву". Это правда, – заявил Хиральдо, – приводит слова Хиральдо Sport24.

Колумбийский центрфорвард Дибер Камбиндо является игроком местного клуба "Индепендьенте". В текущем сезоне Камбиндо отыграл 58 матчей за свой нынешний клуб, забил в них 16 мячей, отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего нападающего 900 тысяч евро. Московский "Локомотив" вынужден усиляться, чтобы качественно провести вторую часть сезона в РПЛ, так как сейчас "железнодорожники" занимают всего лишь четырнадцатое место, находясь в зоне стыковых матчей и рискуя отправиться в Первую лигу.


Индепендьенте Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Тарханов - об отказе Пиняева "Локомотиву": если бы был вариант с "Зенитом" или "Спартаком", то проблем бы не было эксклюзив
Тарханов - о переходе Сычевого в "Крылья Советов": Агаларов в "Уфе" тоже забивал, но после перехода в "Ахмат" перестал эксклюзив
"РБ Спорт": "Зенит" сможет выкупить Сычевого у "Крыльев Советов" за 135 миллионов рублей
Широков – о Пиняеве в "Локомотиве": команда находится на 14 месте. Этот переход может не дать роста для карьеры
"РБ Спорт": "Краснодар" заинтересован в приобретении вингера "Карабаха" Андраде 1
Широков: Дзюбе нужно идти в "Сочи". Там нужен нападающий
Журналист Никола Скира: клубы из ОАЭ, Бразилии и МЛС интересуются Ди Марией. Игрок хочет остаться в "Ювентусе"
Нигматуллин: надо отдать честь Едваю, что ушел в аренду, а не разорвал контракт с "Локомотивом"
Силкин: только время покажет, станет ли Сычевой вторым Агаларовым. Но адаптироваться в "Крыльях" Сычевому будет проще 3
"Индепендьенте" подтвердил переход Камбиндо в московский "Локомотив" 2
Нигматуллин: задача номер один для "Локомотива" – не вылететь из РПЛ. Звучит ужасно
Лепехин: не нужно делать из Сычевого Месси. Часто бывает, что игрок, проявивший себя ярко, потом имеет уже трудности 1 эксклюзив
Гвардиола: период моей карьеры в "Манчестер Сити" не будет полным, если мы не выиграем Лигу чемпионов
Нигматуллин: очень надеюсь, что Галактионов – не очередной ручной тренер для решения теневых задач футбольного бизнеса
Агент Бийола: Яка однажды хочет вернуться в ЦСКА, но пока он в шорт-листах "Интера", "Милана" и "Наполи"