Как сообщают СМИ, если "Зенит" захочет приобрести 26-летнего российского форварда Владимира Сычевого у "Крыльев Советов", то клуб должен будет заплатить 135 миллионов рублей. Это общие затраты самарского клуба на игрока (100 миллионов рублей за трансфер "Оренбургу" и 35 миллионов подъемные футболисту). Также источник пишет, что вопрос с переходом россиянина в стан волжан решался на уровне губернатора Самарской области. Отмечается, человек из тренерского штаба "Зенита" звонил Сычевому, что бы сообщить о том, что в клубе следят за Владимиром. При этом переход нападающего в петербургский клуб маловероятен.
Владимир Сычевой ярко выступает в свой дебютный сезон РПЛ. Форвард за 15 матчей российского первенства забил 14 голов и лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что в контракте россиянина с "Крыльями Советов" есть фиксированная сумма отступных только для "Зенита".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Зенит" сможет выкупить Сычевого у "Крыльев Советов" за 135 миллионов рублей
Стала известна сумма отступных, за которую "Зенит" может выкупить Владимира Сычевого у "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Оренбург"