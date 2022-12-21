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"РБ Спорт": "Зенит" сможет выкупить Сычевого у "Крыльев Советов" за 135 миллионов рублей

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Стала известна сумма отступных, за которую "Зенит" может выкупить Владимира Сычевого у "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Оренбург"
Как сообщают СМИ, если "Зенит" захочет приобрести 26-летнего российского форварда Владимира Сычевого у "Крыльев Советов", то клуб должен будет заплатить 135 миллионов рублей. Это общие затраты самарского клуба на игрока (100 миллионов рублей за трансфер "Оренбургу" и 35 миллионов подъемные футболисту). Также источник пишет, что вопрос с переходом россиянина в стан волжан решался на уровне губернатора Самарской области. Отмечается, человек из тренерского штаба "Зенита" звонил Сычевому, что бы сообщить о том, что в клубе следят за Владимиром. При этом переход нападающего в петербургский клуб маловероятен.

Владимир Сычевой ярко выступает в свой дебютный сезон РПЛ. Форвард за 15 матчей российского первенства забил 14 голов и лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что в контракте россиянина с "Крыльями Советов" есть фиксированная сумма отступных только для "Зенита".

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Крылья Советов Оренбург Сычевой Российские трансферы
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