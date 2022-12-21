По данным СМИ, "Крылья Советов" хотят подписать с 18-летним вингером Сергеем Пиняевым новый контракт и готовы увеличить оклад россиянину с 2 миллионов до 4 миллионов рублей в месяц.
Ранее СМИ сообщали, что "Локомотив" близок к покупке Сергея Пиняева у "Крыльев Советов". "Железнодорожники" предложили футболисту зарплату в около 5 миллионов рублей в месяц. Сегодня в различных источниках появилась информация, что Пиняев отказывается подписывать контракт с московским клубом. В этом сезоне Пиняев смог стать одним из лидеров самарского клуба и за 15 матчей забил 4 мяча и отдал 3 ассиста.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Крылья Советов" предложили Пиняеву новый контракт с зарплатой 4 миллиона рублей в месяц
"Крылья Советов" хотят сохранить Сергея Пиняева у себя в команде.
Фото: Global Look Press