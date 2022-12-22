"В этом сезоне чемпион "Зенит" — факт. Следующие 15 лет они, скорее всего, будут становиться чемпионами, если у них не пропадёт «Газпром» из спонсоров. "Спартак" и другие команды — никто для команды Семака", — цитирует тренера "РБ Спорт".
"Зенит" становился чемпионом России на протяжении последних четырех сезонов к ряду. По итогам 17-ти туров текущего розыгрыша Премьер-лиги подопечные Сергея Семака снова идут на первом месте, имея в запасе 6 очков – в их активе 42 балла, тогда как на счету идущего на второй строчке "Спартака" - 36.
Петржела: "Зенит" будет чемпионом еще 15 лет, если не пропадет "Газпром". "Спартак" для него никто
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о ситуации в Российской Премьер-лиге.
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